Слава о вас гремит по всей Украине и за ее пределами: Ігор Терехов привітав рятувальників зі святом

Харківський міський голова привітав співробітників служби з надзвичайних ситуацій із Днем рятівника
Поздоровлення зі святом міський голова опублікував у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
«Дорогие спасатели!
Я всегда с большим уважением относился к вашей профессии. Но то, что вы делаете во время этой ужасной кровопролитной войны, которую против украинского народа развязала российская федерация, нельзя описать никакими словами.
Рискуя своей жизнью, вы первыми смотрите в глаза опасности и приходите на помощь. Вы там, где тяжело. Как только случаются обстрелы, пожары, разрушения, нужно спасать людей и разбирать завалы - вы на месте.
Слава о вас гремит по всей Украине и за ее пределами. Я вижу, как вы работаете в самых сложных ситуациях, когда людям нужна помощь, когда у людей горе. Я вижу, как вы относитесь по-человечески к каждому харьковчанину.
Спасибо вам за преданность делу, безграничную смелость и мужество. Спасибо вам за каждую спасенную жизнь! Горжусь тем, что у Харькова есть такие герои! С Днем спасателя!», – говориться у привітанні.
Комментариев: 0
Хочете, щоб день приніс вам успіх? Створіть умови: приведіть справи в порядок або хоч розгребайте завали на своєму робочому столі.
Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ.
День рятувальника — свято, яке відзначається в Україні щорічно 17 вересня.
влажность:
давление:
ветер: