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17.09.2022  14:13   Рита Парфенова

Слава о вас гремит по всей Украине и за ее пределами: Ігор Терехов привітав рятувальників зі святом

Харківський міський голова привітав співробітників служби з надзвичайних ситуацій із Днем рятівника


t.me/ihor_terekhov

Поздоровлення зі святом міський голова опублікував у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«Дорогие спасатели!

Я всегда с большим уважением относился к вашей профессии. Но то, что вы делаете во время этой ужасной кровопролитной войны, которую против украинского народа развязала российская федерация, нельзя описать никакими словами.

Рискуя своей жизнью, вы первыми смотрите в глаза опасности и приходите на помощь. Вы там, где тяжело. Как только случаются обстрелы, пожары, разрушения, нужно спасать людей и разбирать завалы - вы на месте.

Слава о вас гремит по всей Украине и за ее пределами. Я вижу, как вы работаете в самых сложных ситуациях, когда людям нужна помощь, когда у людей горе. Я вижу, как вы относитесь по-человечески к каждому харьковчанину.  

Спасибо вам за преданность делу, безграничную смелость и мужество. Спасибо вам за каждую спасенную жизнь! Горжусь тем, что у Харькова есть такие герои! С Днем спасателя!», – говориться у привітанні.




 

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  поздравление, игорь терехов, харьков
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