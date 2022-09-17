17.09.2022 14:13 Рита Парфенова

Слава о вас гремит по всей Украине и за ее пределами: Ігор Терехов привітав рятувальників зі святом

Харківський міський голова привітав співробітників служби з надзвичайних ситуацій із Днем рятівника



t.me/ihor_terekhov

Поздоровлення зі святом міський голова опублікував у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«Дорогие спасатели!

Я всегда с большим уважением относился к вашей профессии. Но то, что вы делаете во время этой ужасной кровопролитной войны, которую против украинского народа развязала российская федерация, нельзя описать никакими словами.



Рискуя своей жизнью, вы первыми смотрите в глаза опасности и приходите на помощь. Вы там, где тяжело. Как только случаются обстрелы, пожары, разрушения, нужно спасать людей и разбирать завалы - вы на месте.



Слава о вас гремит по всей Украине и за ее пределами. Я вижу, как вы работаете в самых сложных ситуациях, когда людям нужна помощь, когда у людей горе. Я вижу, как вы относитесь по-человечески к каждому харьковчанину.



Спасибо вам за преданность делу, безграничную смелость и мужество. Спасибо вам за каждую спасенную жизнь! Горжусь тем, что у Харькова есть такие герои! С Днем спасателя!», – говориться у привітанні.









