Померла 11-річна дівчинка, поранена під час ракетного обстрілу Чугуєва

Від російського терору загинула безневинна дитина.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
«На жаль, 11-річна дівчинка, яку госпіталізували в Чугуєві, від отриманих травм померла», – розказав ві н.
За словами Синєгубова, після ударів по Чугуєву ще одна жінка отримала поранення. Стан постраждалої мідики оцінюють як середньої тяжкості.
Нагадаємо, вдень 17 вересня військові рф завдали ракетних ударів по Чугуєву.
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