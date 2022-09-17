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17.09.2022  14:51   

Померла 11-річна дівчинка, поранена під час ракетного обстрілу Чугуєва

Від російського терору загинула безневинна дитина.

скорая помощь

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«На жаль, 11-річна дівчинка, яку госпіталізували в Чугуєві, від отриманих травм померла», – розказав ві н.

За словами Синєгубова, після ударів по Чугуєву ще одна жінка отримала поранення. Стан постраждалої мідики оцінюють як середньої тяжкості.

Нагадаємо, вдень 17 вересня військові рф завдали ракетних ударів по Чугуєву.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, чугуев, агрессия россии
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