17.09.2022 12:56 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 17 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 17 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 80 легкових автівок;

«Угринів» - 100 легкових автівок;

«Рава-Руська» - 30 легкових автівок, 4 автобуси;

«Грушів» - 20 легкових автівок;

«Краківець» - 80 легкових автівок, 2 автобуси;

«Шегині» - 85 легкових автівок;

«Смільниця» - 10 легкових автівок.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 35 легкових автівок;

«Ужгород» - 25 легкових автівок, 1 автобус.

Угорщина:

«Тиса» - 30 легкових автівок.

Румунія:

«Порубне» - 20 легкових автівок.

Нагадуємо, «Укрзалізниця» запустила щоденний потяг до кордону з Румунією.