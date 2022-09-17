17.09.2022 09:41 Рита Парфенова

Рашисти знову вдарили по Харкову ракетами С-300

Близько другої години ночі окупанти вдарили по Індустріальному району, зафіксували 2 ракетні влучання.



t.me/synegubov

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 17 вересня, передає РЕДПОСТ.

За його словами, внаслідок ударів виникла пожежа на одному з підприємств, рятувальники ліквідували пожежу.



У ході огляду місць вибухів було встановлено тип ракети 5В55 ЗРК «С-300».



«На щастя, постраждалих немає», – розповів Синєгубов.



Нагадаємо, рятівники ДСНС на місці ракетних влучань ліквідували пожежу на площі 2000 кв.м.