Рашисти знову вдарили по Харкову ракетами С-300

Близько другої години ночі окупанти вдарили по Індустріальному району, зафіксували 2 ракетні влучання.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 17 вересня, передає РЕДПОСТ.
За його словами, внаслідок ударів виникла пожежа на одному з підприємств, рятувальники ліквідували пожежу.
У ході огляду місць вибухів було встановлено тип ракети 5В55 ЗРК «С-300».
«На щастя, постраждалих немає», – розповів Синєгубов.
Нагадаємо, рятівники ДСНС на місці ракетних влучань ліквідували пожежу на площі 2000 кв.м.
Комментариев: 0
Хочете, щоб день приніс вам успіх? Створіть умови: приведіть справи в порядок або хоч розгребайте завали на своєму робочому столі.
Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ.
День рятувальника — свято, яке відзначається в Україні щорічно 17 вересня.
влажность:
давление:
ветер: