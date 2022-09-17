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17.09.2022  08:13   Рита Парфенова

Вночі ворог вдарив ракетою по підприємству в Харкові

Близько двух годин ночі 17 вересня було два ракетних удара по Індустріальному району Харкова.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 17 вересня.

Близько 02:00 ворог вдарив ракетами по Харкову. Одна з них влучила у будівлю підприємства що у Індустріальному районі міста.
 
Пожежу на площі 200 квадратних метрів ліквідовувало 3 відділення ДСНС. Жертв та постраждалих немає.
 
Нагадаємо, вночі 16 вересня ворог завдав ракетних ударів по Слободському та Київському районам Харкова та смт Золочів Богодухівського району.
Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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