Вночі ворог вдарив ракетою по підприємству в Харкові

17.09.2022 08:13 Рита Парфенова

Близько двух годин ночі 17 вересня було два ракетних удара по Індустріальному району Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 17 вересня.

Близько 02:00 ворог вдарив ракетами по Харкову. Одна з них влучила у будівлю підприємства що у Індустріальному районі міста.

Пожежу на площі 200 квадратних метрів ліквідовувало 3 відділення ДСНС. Жертв та постраждалих немає.