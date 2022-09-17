Вночі ворог вдарив ракетою по підприємству в Харкові

Близько двух годин ночі 17 вересня було два ракетних удара по Індустріальному району Харкова.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 17 вересня.
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Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ.
День рятувальника — свято, яке відзначається в Україні щорічно 17 вересня.
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