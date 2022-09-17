17.09.2022 07:30 Рита Парфенова

17 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

День рятувальника — свято, яке відзначається в Україні щорічно 17 вересня.

Щороку в Україні відзначається День тих, хто рятує людей з вогню та проводить аварійно-рятувальні у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру.



З 2004 до 2008 року це свято мало назву День працівників цивільного захисту. Ще раніше (з середини 1990-х до 2004 року) в Україні щороку відзначалися окремо два свята тих, хто гордо іменується рятівником: 29 січня – День працівників пожежної охорони та щоостанньої суботи жовтня – День рятівника. За десятиліття Міністерство з питань надзвичайних ситуацій України (МНС) запропонувало, а глава держави Віктор Ющенко прийняв пропозицію перейменувати об'єднаний День працівників цивільного захисту на День рятівника.



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Українські рятувальники відзначають своє професійне свято у день святкування православною церквою Ікони Божої Матері «Неопалима Купина». Ця ікона – покровителька пожежників та рятувальників та надає допомогу всім, хто потрапив у біду.



За переказами, у вигляді куща, що горить, але не згорає, Мойсеєві з'явився Бог, щоб покликати пророка вивести народ Ізраїлю з Єгипту. У християнстві Неопалимая Купина стала прообразом Богоматері, що символізує непорочне зачаття Діви Марії.



Православні люди шанують чудотворну ікону Божої Матері з тією самою назвою. У центрі ікони знаходиться зображення Марії з немовлям, укладене у восьмикінцеву зірку, яка, у свою чергу, утворена двома чотирикутниками — зеленим (природний колір Купини) і червоним (колір полум'я, що охопив її). У іконописі ікона відома з середини 16 століття, а свято на честь її було встановлено у 17 столітті.



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У травні 2019 року на засіданні 72-й Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я держави взяли на себе зобов’язання визнати безпеку пацієнтів як одну з пріоритетних задач охорони здоров’я і вжити усі необхідні заходи для зменшення шкоди, що завдається пацієнтам в медичних установах. Всесвітня асамблея охорони здоров’я схвалила встановлення Всесвітнього дня безпеки пацієнтів, що буде відзначатися щороку 17 вересня.

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Щороку у третю суботу вересня професійне свято відзначають фармацевти та раціоналізатори.



День винахідника та раціоналізатора заснований указом президента у 1994 році. Відзначається щороку третьої суботи вересня. Професійне свято тих, хто у своїй діяльності є частиною інноваційного потенціалу. Зокрема, українських винахідників та розробників, інженерно-технічних та науковців тощо. А також тих, хто сприяє реалізації інноваційного потенціалу та просування вітчизняних розробок на вітчизняному та зарубіжному ринках.



День фармацевтичного працівника набув статусу офіційного державного професійного свята у 1999 році, коли другий президент України Леонід Кучма підписав Указ N 1128/99 «Про день фармацевтичного працівника України», який наказував відзначати цю дату щорічно в третю суботу вересня місяця. Наразі фармацевтичні підприємства України виробляють лікарські засоби майже всіх лікарських форм (тверді, рідкі, порошкоподібні). Основними групами продукції є серцево-судинні препарати, анальгетики, вітаміни, засоби для лікування респіраторної, ендокринної та шлунково-кишкової системи, а також антибіотики. Українські ліки експортуються до 25 країн світу.

Також цього дня

1630 року в Північній Америці британськими переселенцями засновано Бостон.



1775 - Катерина II наказала князю Потьомкіну заснувати Херсон.



1787 – було затверджено нову редакцію Конституції США. Зі союзу окремих незалежних штатів США стали федеративною державою. Главою держави, головнокомандувачем збройних сил був президент, термін правління якого складав чотири роки. Законодавча влада належала конгресу, що складався із сенату та палати представників. Судова влада перебувала у компетенції Верховного суду. Так і досі живуть.



1789 – англійський астроном У. Гершель відкрив супутник Сатурна Мімас.



1857 – народився Костянтин Ціолковський, творець «космічної філософії».



1864 – народився Михайло Коцюбинський, український письменник (Fata morgana).



1918 - В Іспанії створено футбольний клуб "Валенсія".



1922 – у Берліні відбувся перший у світі публічний показ звукового фільму.



1934 - випущена перша грамплатівка на 33 і 1/3 обороту за хвилину з 5 симфонією Бетховена.



1935 – народився Кен Кізі, американський письменник, автор «Польоту над гніздом зозулі».



1944 – народився Райнхольд Месснер, знаменитий італійський альпініст, який підкорив усі восьмитисячники планети, а 1980 року перший, хто зійшов на Еверест без допомоги кисню. Також перейшов через Антарктиду без допомоги механізованих засобів пересування та собак.



1945 – народився Філ Джексон, американський баскетбольний тренер. "Чикаго Булз" ставали за його керівництвом чемпіонами NBA 6 разів, а "Лос-Анджелес Лейкерс" - два.



1953 – проведено першу успішну операцію з поділу сіамських близнюків.



1968 – народилася Анастейша (Анастейша Лін Ньюкірк), американська поп-співачка та автор пісень, альбоми та пісні якої багаторазово набували платинового статусу.



1989 – у Чернівцях розпочинається перший фестиваль української пісні «Червона рута».



1991 – створено Кабінет Міністрів України. До 23 жовтня посаду прем’єра займав Віталій Масол, як голова Ради міністрів УРСР. Першим Прем'єр-міністром України став Вітольд Фокін (від 23 жовтня).



Іменини відзначають: Олександр, Василь, Григорій, Олена, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Петро, ​​Степан, Федір, Юліан.