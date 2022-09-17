17.09.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 17 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Хочете, щоб день приніс вам успіх? Створіть умови: приведіть справи в порядок або хоч розгребайте завали на своєму робочому столі.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Довіра сьогодні грає не на руку Овнаму. Можливі обмани, особливо з боку незнайомців та людей з далекого кола: товаришів по службі, знайомих, сусідів. Поставтеся уважніше до інформації, що витає навколо вас, і схопіть пліткаря за руку.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельці будуть сповнені бажанням контролювати все та вся. А будь-які відступи від намічених планів сприймати як особисту образу. Порада зірок: розслабтеся і якомога частіше займайтеся тим, що налаштовує на позитив. Адже не завжди і не все залежить від ваших зусиль. А тим більше – від бажань.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Зірки обіцяють Близнюкам підтримку у будь-яких починаннях. Особливо романтичні: якщо ви збиралися відкрити свої почуття або поговорити про плани на спільне життя, кращого часу для цього не знайти.

Рак (22 червня – 23 липня)

Напруга – вибух – конфлікт: подібні ситуації сьогодні часті серед Раків. Хочете провести цей день плідно – запасіться терпінням та не піддавайтеся на провокації.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Левам доведеться обстоювати свої інтереси, причому не завжди мирним шляхом. Що б не сталося, зірки радять не гарячкувати, а спокійно пошукати потрібні аргументи у суперечці. Якщо не давати емоціям взяти гору, то з будь-якої ситуації можна знайти вихід.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки приготували Дівам повний приємних сюрпризів день, але представники цього знаку навряд чи зуміють гідно це оцінити. Можливо, виною цьому втома. Зірки радять струснутись і піти назустріч усьому доброму, що приготувало життя!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Сьогодні начальство може сміливо довірити Терезам якусь командирську ділянку робіт: керівництво відділом, організацію заходу чи новий проект. Вдома ж Терези, швидше за все, самі придумають, як зробити так, щоб ніхто довкола не нудьгував. А що це буде – генеральне прибирання силами всіх членів сім'ї чи вечірка – тут пощастить.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

День простою: будь-які починання можуть принести Скорпіонові у кращому випадку масу турбот. Так чи не краще день почекати? Чи варто так поспішати?

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Небесні світила дадуть Стрільцям другий шанс. Йдеться про давні проблеми, до яких він не міг підступитися, або про несподівані події, які Стрілець зможе направити в потрібне йому русло.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Фінансові справи обіцяють вдаватися особливо легко. Варто скористатися цим, щоб спланувати свій бюджет чи знайти помилку у розрахунках. Крім того, аналітичні здібності підкажуть Козерогу, куди вигідно вкласти вільні гроші та як збільшити свій капітал.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Розраховувати на «вдалий збіг обставин» Водоліям не варто: сьогодні йому необхідно логічно прораховувати кожен свій крок і діяти лише напевно. В іншому випадку не виключені прикри непорозуміння.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Емоційний фон Риб перебуватиме у рівновазі. Навіть більше - загострена проникливість може межувати з телепатією! Зірки радять Рибам використати це для того, щоб проникнути в саму суть важливої ​​для них ситуації.