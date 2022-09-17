Гороскоп на 17 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Хочете, щоб день приніс вам успіх? Створіть умови: приведіть справи в порядок або хоч розгребайте завали на своєму робочому столі.
Довіра сьогодні грає не на руку Овнаму. Можливі обмани, особливо з боку незнайомців та людей з далекого кола: товаришів по службі, знайомих, сусідів. Поставтеся уважніше до інформації, що витає навколо вас, і схопіть пліткаря за руку.
Тельці будуть сповнені бажанням контролювати все та вся. А будь-які відступи від намічених планів сприймати як особисту образу. Порада зірок: розслабтеся і якомога частіше займайтеся тим, що налаштовує на позитив. Адже не завжди і не все залежить від ваших зусиль. А тим більше – від бажань.
Зірки обіцяють Близнюкам підтримку у будь-яких починаннях. Особливо романтичні: якщо ви збиралися відкрити свої почуття або поговорити про плани на спільне життя, кращого часу для цього не знайти.
Напруга – вибух – конфлікт: подібні ситуації сьогодні часті серед Раків. Хочете провести цей день плідно – запасіться терпінням та не піддавайтеся на провокації.
Левам доведеться обстоювати свої інтереси, причому не завжди мирним шляхом. Що б не сталося, зірки радять не гарячкувати, а спокійно пошукати потрібні аргументи у суперечці. Якщо не давати емоціям взяти гору, то з будь-якої ситуації можна знайти вихід.
Зірки приготували Дівам повний приємних сюрпризів день, але представники цього знаку навряд чи зуміють гідно це оцінити. Можливо, виною цьому втома. Зірки радять струснутись і піти назустріч усьому доброму, що приготувало життя!
Сьогодні начальство може сміливо довірити Терезам якусь командирську ділянку робіт: керівництво відділом, організацію заходу чи новий проект. Вдома ж Терези, швидше за все, самі придумають, як зробити так, щоб ніхто довкола не нудьгував. А що це буде – генеральне прибирання силами всіх членів сім'ї чи вечірка – тут пощастить.
День простою: будь-які починання можуть принести Скорпіонові у кращому випадку масу турбот. Так чи не краще день почекати? Чи варто так поспішати?
Небесні світила дадуть Стрільцям другий шанс. Йдеться про давні проблеми, до яких він не міг підступитися, або про несподівані події, які Стрілець зможе направити в потрібне йому русло.
Фінансові справи обіцяють вдаватися особливо легко. Варто скористатися цим, щоб спланувати свій бюджет чи знайти помилку у розрахунках. Крім того, аналітичні здібності підкажуть Козерогу, куди вигідно вкласти вільні гроші та як збільшити свій капітал.
Розраховувати на «вдалий збіг обставин» Водоліям не варто: сьогодні йому необхідно логічно прораховувати кожен свій крок і діяти лише напевно. В іншому випадку не виключені прикри непорозуміння.
Емоційний фон Риб перебуватиме у рівновазі. Навіть більше - загострена проникливість може межувати з телепатією! Зірки радять Рибам використати це для того, щоб проникнути в саму суть важливої для них ситуації.
Хочете, щоб день приніс вам успіх? Створіть умови: приведіть справи в порядок або хоч розгребайте завали на своєму робочому столі.
Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ.
День рятувальника — свято, яке відзначається в Україні щорічно 17 вересня.
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