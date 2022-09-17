17.09.2022 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 17 вересня

Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +11°...+14°C (відчувається як +13°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.



Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 8%. Температура повітря +18°...+20°C (відчувається як +23°C). Вітер західний, 2 м/с. Вологість повітря 60%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.



Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 52%. Температура повітря +19°...+16°C (відчувається як +23°C). Вітер північний, 2 м/с. Вологість повітря 45%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.