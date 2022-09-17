Харків на ранок 17 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 16 по 17 вересня сталося сім пожеж.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 17 вересня.
Загалом за добу з 16 по 17 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїзди, з яких:
7 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 трапилась в наслідок обстрілу,
2 – на аварійно-рятувальні роботи,
7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,
3 – інші виїзди.
За добу піротехніки ДСНС ліквідували 451 ворожий вибухонебезпечний предмет.
Нагадаємо, близько двух годин ночі 17 вересня було два ракетних удара по Індустріальному району Харкова.
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День рятувальника — свято, яке відзначається в Україні щорічно 17 вересня.
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