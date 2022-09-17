17.09.2022 08:42 Рита Парфенова

Харків на ранок 17 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 16 по 17 вересня сталося сім пожеж.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 17 вересня.

Загалом за добу з 16 по 17 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїзди, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 трапилась в наслідок обстрілу,

2 – на аварійно-рятувальні роботи,

7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,

3 – інші виїзди.



За добу піротехніки ДСНС ліквідували 451 ворожий вибухонебезпечний предмет.

Нагадаємо, близько двух годин ночі 17 вересня було два ракетних удара по Індустріальному району Харкова.