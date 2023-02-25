25.02.2023 08:55 Віталій Хінєвіч

Окупанти здійснили ракетний удар по Куп'янську

Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що зранку, 24 лютого ворог завдав ракетного удару по Куп'янську. Пошкоджено житловий будинок. Внаслідок повторного обстрілу міста, який стався після 21:30, було пошкоджено ще один приватний будинок, сталася масштабна пожежа.

У селі Подоли Куп'янського району пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілу села Синельникове Вовчанської громади Чугуївського району також пошкоджено житловий будинок. Пастраждалих не було.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби у рятувальники здійснили 18 оперативних виїздів у Харківській області.



