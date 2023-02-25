25.02.2023 08:20 Віталій Хінєвіч

Ліквідація пожеж та допомога людям: оперативна інформація від ДСНС Харківської області

За добу з 24 по 25 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



ДСНС Харківської області

Протягом звітного періоду рятувальники здійснили 18 оперативних виїздів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Пожежа, спричинена бойовими діями з боку окупаційних військ рф, трапились на території Куп’янського району.

О 21:18 ворог завдав обстрілів по місту Куп’янську. Горів житловий будинок на площі 80 кв.м. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

5 разів рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів.

У місті Вовчанську пошкоджено 2 приватних маєтки та торгівельний павільйон, у селищі міського типу Вільча – 2 приватних будинки.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 14 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Також мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 12 тонн питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог обстрілював населені пункти Харківської області.



