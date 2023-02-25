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25.02.2023  08:00   Віталій Хінєвіч

Ворог обстрілював населені пункти Харківської області

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагався покращити тактичне положення в районі Масютівки, а також вибити наші підрозділи з Серебрянського лісництва.

Генеральний штаб ЗСУ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Генерального штабу ЗСУ станом на 6:00 25.02.2023.
 
Під вогневий вплив потрапили Гряниківка, Куп’янськ і Берестове Харківської області.
 
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник і надалі зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проводить підготовку своїх резервів, проте ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.
 
Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші оборонці відбили близько 70 атак противника на зазначених напрямках.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці задокументували черговий злочин держави-агресорки.
 

Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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