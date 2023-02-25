25.02.2023 07:30 Рита Парфенова

25 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

25 лютого кожного року Україна відзначає День інженерно-авіаційної служби авіації Збройних Сил.





Державне професійне свято започатковано 19 березня 2010 року з ініціативи тодішнього Міністра оборони України Михайла Єжеля.



Українська інженерно-авіаційна служба авіації займається організацією та виконанням технічного забезпечення польоту, тобто дотриманням певної схеми авіаційних робіт та повітряного транспортування. Від роботи цієї служби залежить рівень здійснення необхідних завдань екіпажу. Діяльність інженерно-авіаційної служби передбачає велику відповідальність та ризик, тому що інженери спочатку всю техніку перевіряють на собі.



День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ має за мету підвищення престижу служби, збільшення інтересу до якісного здійснення службових обов’язків та виховання патріотичного настрою у військових та молодого покоління.



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Щорічно 25 лютого у Грузії відзначається День радянської окупації на спомин про вторгнення Червоної Армії в Грузію 1921 року. Встановлений у 2010, а його перше відзначення відбулося 2011 року.



Після буремних подій на Південному Кавказі, започаткованих революцією 1917 року, в лютому 1921 Червона Армія вдерлася в Грузію, де існувала Грузинська Демократична Республіка під владою меншовиків. Грузинська меншовицька армія зазнала поразки, а уряд утік із країни. 25 лютого 1921 Червона Армія увійшла в столицю Тбілісі і встановила комуністичний уряд на чолі з грузинським більшовиком Філіппом Махарадзе. Цього самого дня було оголошено про створення Грузинської Радянської Соціалістичної Республіки.[4] Протягом наступних 68 років 25 лютого відзначався як офіційне свято — День установлення радянської влади в Грузії.



21 липня 2010 р. Грузія оголосила 25 лютого Днем ​​радянської окупації на згадку про вторгнення Червоної Армії в Грузію 1921 року. Парламент Грузії проголосував за ініціативу уряду. Рішення, одностайно схвалене грузинським парламентом, зобов'язує уряд організовувати різні пам'ятні заходи кожного 25 лютого та приспускати національні прапори, щоб пом'янути, як зазначено в рішенні, сотні тисяч жертв політичних репресій комуністичного окупаційного режиму.

Прикмети дня

За народним календарем сьогодні Олексій Рибний.



Цього дня православні згадують митрополита Олексія – державного діяча та дипломата 14 століття.



У народі цей день отримав назву «Рибний», оскільки до 25 лютого починав танути сніг та добре ловилася риба. Цього дня готували рибні страви.



На Олексія Рибного було прийнято виносити посівне насіння на мороз. Це робилося для того, щоб вони загартовувалися, проморожувалися. Вважалося, що після цього більше зерен дадуть сходи під час посадки. Головне, не забути їх прибрати потім у тепле місце, інакше вони можуть померзнути.



Також чинили і з пряжею, при цьому примовляли: «Морозиш пряжу після Власія (його день відзначався напередодні) — будеш із грошима на масницю». Після того, як пряжа побувала на холоді, нитка ставала рівнішою і не так «кучерявилася», а речі з такої нитки довго служили своєму власнику.



Ще одна прикмета: якщо у цей день розпочати якусь нову справу чи запланувати поїздку – трапиться невдача.

Також цього дня

1573 року першодрукар Іван Федоров заснував друкарню у Львові. Вона діяла з 1573 по 1575 роки. Першою виданою на українських землях книгою став «Апостол» у друкарні Федорова-Федоровича (1574 р.), який започаткував розвиток друкарства в Україні.



1707 – народився Карло Гольдоні, італійський драматург.



1751 - Едвард Віллет з Нью-Йорка дає першу виставу з дресированою мавпою в США. За один шилінг аудиторія бачить ходьбу мавпи по натягнутому канаті, танець та вправу зі зброєю.



1836 - "Бог створив людей, а полковник Кольт зрівняв їх у правах" - цього дня Семюель Кольт отримує в США перший патент на 6-зарядний револьвер 45 калібру.



1841 – народився Огюст Ренуар, французький живописець, графік та скульптор, представник імпресіонізму.



1871 – народилася Леся Українка (Лариса Петрівна Косач-Квітка), українська поетеса, драматург та прозаїк.



1873 – народився Енріко Карузо, всесвітньо відомий оперний тенор.



1887 – народився Лесь Курбас, український актор, режисер, реформатор українського театру.



1928 – лабораторія Чарльза Дженкінса у Вашингтоні отримує першу телевізійну ліцензію. Перша ліцензія на комерційне телемовлення буде видана 1941-го.



1937 – народилася Барбара Джонсон, власниця світової компанії Johnson & Johnson.



1943 – народився Джордж Харрісон, музикант гурту «Бітлз».



1945 – вважається, що термін «залізна завіса» з'явився після Другої світової війни і вигадав його 1946-го Уїнстон Черчілль. Але це не так. У тижневику Das Reich від 25 лютого 1945-го німецький міністр пропаганди Йозеф Геббельс передбачив, що у разі капітуляції Німеччини Радянський Союз займе більшу частину східної Європи, де опуститься залізна завіса. Черчілль, без сумніву, читав цю статтю і використовував термін, що сподобався.



1956 - на закритому засіданні XX з'їзду Комуністичної партії Н.С. Хрущов виступив із звинуваченнями проти Сталіна. Він запропонував увазі учасників свою сенсаційну доповідь «Про культ особистості та її наслідки». У доповіді Хрущов викладав факти, що викривають Сталіна. Доповідь була секретною. Але вже на початку березня брошуру під грифом «не для друку» було розіслано всіма парторганізаціями. Таким чином, «закритість» доповіді була умовною (офіційно вона була опублікована лише 1989-го).



1957 – започатковано видавництво дитячої літератури України (зараз – «Радуга»).



1966 – народилася Теа Леоні, американська актриса («Сім'янин», «Погані хлопці», «Таємниці минулого», «Голлівудський фінал», «Зіткнення з безоднею»).



1971 – народився Шон Остін, американський актор, який зіграв роль Сема у кінотрилогії «Володар кілець».



1981 – найгрубіша гра в історії НХЛ між «Бостон Брюїнз» та «Міннесота Норт Старз» – 392 хвилини штрафного часу (84 покарання).



2010 – у Києві відбулася інавгурація обраного внаслідок фальсифікацій президента України Віктора Януковича, позбавленого цього звання у 2014 році Верховною Радою України.

Іменини відзначають:

Антон, Віктор, Євген, Марія, Олексій.



