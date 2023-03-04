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04.03.2023  10:39   Рита Парфенова

За добу померли дві людини: статистика по COVID-19 у Харкові на 4 березня

Минулої доби офіційно зареєстровано 24 випадки зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 32 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 845 осіб. Одужало 309 277 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним наглядом 249 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.

Діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 27 осіб (із них 24 – мешканці міста Харкова). Три позитивних результати зареєстровано у Чугуївському, два – у Богодухівському районах області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 2 березня.


 

 


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
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