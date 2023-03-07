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07.03.2023  18:11   Дмитро Колонєй

У Харкові почали вмикати світло на вулицях

Ліхаті вмикають на головних магістралях Харкова.


РЕДПОСТ

Як повідомляє кореспондент портала РЕДПОСТ, на вулицях міста поступово вмикають ліхтарі.  Вони працюватимуть з 7 березня вздовж центральних магістралей Харкова з 18:00 до 19:30.

Нагадаємо, що раніше РЕДПОСТ писав, що наступним кроком після увімкнення підсвічування пішоходних переходів стане увімклення вуличних ліхтарів вздовж автомагістралів міста. Про що поінформував мер Харкова Ігор Терехов.

 


Тэги:  світло, вулиці, харків
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