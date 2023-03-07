У Харкові почали вмикати світло на вулицях

Ліхаті вмикають на головних магістралях Харкова.
Як повідомляє кореспондент портала РЕДПОСТ, на вулицях міста поступово вмикають ліхтарі. Вони працюватимуть з 7 березня вздовж центральних магістралей Харкова з 18:00 до 19:30.
Нагадаємо, що раніше РЕДПОСТ писав, що наступним кроком після увімкнення підсвічування пішоходних переходів стане увімклення вуличних ліхтарів вздовж автомагістралів міста. Про що поінформував мер Харкова Ігор Терехов.
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