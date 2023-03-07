07.03.2023 19:01 Дмитро Колонєй
З полону звільнено 130 українських захисників
Відбувся обмін військовополоненими.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, у результаті чергового обміну додому повертаються ще 130 Захисників та Захисниць України.
Усі врятовані з російської неволі – представники рядового та сержантcького складу: 126 чоловіків та чотири жінки.
Більшість звільнених – 87 осіб – потрапили в полон у Маріуполі, зокрема, були евакуйовані з «Азовсталі». Решта врятованих українців воювали на Донецькому (в районі Бахмута та Соледара) та Луганському напрямках.
Більшість Захисників та Захисниць повертаються додому з пораненнями та хворобами, набутими в боях та під час перебування в неволі.
Наймолодшому звільненому ще не виповнився 21 рік, найстаршому - скоро буде 64 роки.
Команда Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує роботу над наступними обмінами.
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