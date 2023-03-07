07.03.2023 19:01 Дмитро Колонєй

З полону звільнено 130 українських захисників

Відбувся обмін військовополоненими.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, у результаті чергового обміну додому повертаються ще 130 Захисників та Захисниць України.

Усі врятовані з російської неволі – представники рядового та сержантcького складу: 126 чоловіків та чотири жінки.

Більшість звільнених – 87 осіб – потрапили в полон у Маріуполі, зокрема, були евакуйовані з «Азовсталі». Решта врятованих українців воювали на Донецькому (в районі Бахмута та Соледара) та Луганському напрямках.

Більшість Захисників та Захисниць повертаються додому з пораненнями та хворобами, набутими в боях та під час перебування в неволі.

Наймолодшому звільненому ще не виповнився 21 рік, найстаршому - скоро буде 64 роки.

Команда Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує роботу над наступними обмінами.



