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07.03.2023  19:01   Дмитро Колонєй

З полону звільнено 130 українських захисників

Відбувся обмін військовополоненими.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, у результаті чергового обміну додому повертаються ще 130 Захисників та Захисниць України. 
 
Усі врятовані з російської неволі – представники рядового та сержантcького складу: 126 чоловіків та чотири жінки. 
Більшість звільнених – 87 осіб – потрапили в полон у Маріуполі, зокрема, були евакуйовані з «Азовсталі». Решта врятованих українців воювали на Донецькому (в районі Бахмута та Соледара) та Луганському напрямках.  
Більшість Захисників та Захисниць повертаються додому з пораненнями та хворобами, набутими в боях та під час перебування в неволі. 
 
Наймолодшому звільненому ще не виповнився 21 рік, найстаршому - скоро буде 64 роки.
Команда Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує роботу над наступними обмінами. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області ворог намагався атакувати на Куп'янськом напрямку.
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
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