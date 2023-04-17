17.04.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 17 квітня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +4°...+8°C (відчувається як +5°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 58%. Атмосферний тиск 760 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +12°...+14°C (відчувається як +12°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 42%. Атмосферний тиск 760 мм рт.ст.

Ввечері хмарн о з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +14°...+10°C (відчувається як +14°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 37%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Народні прикмети

Наші пращури примітили, якщо вдень 17 квітня спекотно, а вночі прохолодно - до хорошої погоди.

Багато «сережок» на вільсі обіцяє гарний урожай вівса.

Якщо на березі листя з’явилося пізніше, ніж на інших деревах, то літо буде дощовим.



