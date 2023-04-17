Прогноз погоди у Харкові на 17 квітня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +4°...+8°C (відчувається як +5°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 58%. Атмосферний тиск 760 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +12°...+14°C (відчувається як +12°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 42%. Атмосферний тиск 760 мм рт.ст.
Ввечері хмарн о з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +14°...+10°C (відчувається як +14°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 37%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.
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З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
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