31.01.2024 21:45 Віталій Хінєвіч

Укрпошта надасть знижку своїм клієнтам з нагоди свого 30-річчя

Впродовж трьох днів, з 1 лютого поточного року до 3 лютого включно, компанія надасть знижкою 30% на доставку по Україні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.

Пропозиція на знижку діятиме як при оформленні відправлень «Укрпошта Експрес» та «Укрпошта Стандарт» у відділеннях та онлайн (на сайті й у мобільному застосунку за згенерованим промокодом), так і при їх отриманні у момент оплати.

«Щороку Укрпошту обирають все більше й більше українців, що демонструє статистика: у 2023 році було доставлено на 35% більше відправлень, як порівняти з 2022-м. Знижка 30% на доставку до 30-річчя компанії — наше “дякую” клієнтам за довіру», — прокоментувала заступниця генерального директора Укрпошти з розвитку бізнесу Олена Стьопіна.

Також Укрпошта випустить новий поштовий блок «Укрпошта завжди поруч з вами» серії «Героїчні професії», натхненний звитяжністю та стійкістю поштовиків в умовах повномасштабної війни.

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