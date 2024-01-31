    
Главная Новини Харкова Суспільство Укрпошта надасть знижку своїм клієнтам з нагоди свого 30-річчя
31.01.2024  21:45   Віталій Хінєвіч

Укрпошта надасть знижку своїм клієнтам з нагоди свого 30-річчя

Впродовж трьох днів, з 1 лютого поточного року до 3 лютого включно, компанія надасть знижкою 30% на доставку по Україні.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.
 
Пропозиція на знижку діятиме як при оформленні відправлень «Укрпошта Експрес» та «Укрпошта Стандарт» у відділеннях та онлайн (на сайті й у мобільному застосунку за згенерованим промокодом), так і при їх отриманні у момент оплати.
 
«Щороку Укрпошту обирають все більше й більше українців, що демонструє статистика: у 2023 році було доставлено на 35% більше відправлень, як порівняти з 2022-м. Знижка 30% на доставку до 30-річчя компанії — наше “дякую” клієнтам за довіру», — прокоментувала заступниця генерального директора Укрпошти з розвитку бізнесу Олена Стьопіна.
 
Також Укрпошта випустить новий поштовий блок «Укрпошта завжди поруч з вами» серії «Героїчні професії», натхненний звитяжністю та стійкістю поштовиків в умовах повномасштабної війни.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні продовжується обмін ламп розжарювання на LED.
 
Тэги:  укрпошта
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.01 Суспільство В Україні продовжується обмін ламп розжарювання на LED 25.01 Суспільство В «Укрпошті» попередили про значний технічний збій: доступні не всі послуги 24.01 Суспільство Українці визначилися з найкращими поштовими марками 2023 року
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 