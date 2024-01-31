31.01.2024 08:42 Рита Парфенова

Ігор Терехов повідомив про усунення наслідків атаки «шахедів» по Харкову

Зранку 31 січня місто почне усувати наслідки ударів «шахедів» по багатоповерховим будинкам Харкова

Про це у своєму Телеграм-каналі написав Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомляє РЕДПОСТ.

«У Слобідському районі у двох багатоповерхівках вибиті шибки - зранку почнемо закривати вікна усіх постраждалих квартир. Є понівечені авто, але головне, що немає загиблих. Постраждали троє людей - всі у легкій формі.



Маємо черговий приклад того, що російський агресор бʼє по житловим кварталам, туди, де немає жодної військової інфраструктури. Тероризм у чистому вигляді», – написав він.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram