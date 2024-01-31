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31.01.2024  08:42   Рита Парфенова

Ігор Терехов повідомив про усунення наслідків атаки «шахедів» по Харкову

Зранку 31 січня місто почне усувати наслідки ударів «шахедів» по багатоповерховим будинкам Харкова

наслідки атаки шахедів на харків 30 січня 2024 року

Про це у своєму Телеграм-каналі написав Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомляє РЕДПОСТ.

«У Слобідському районі у двох багатоповерхівках вибиті шибки - зранку почнемо закривати вікна усіх постраждалих квартир. Є понівечені авто, але головне, що немає загиблих. Постраждали троє людей - всі у легкій формі.

Маємо черговий приклад того, що російський агресор бʼє по житловим кварталам, туди, де немає жодної військової інфраструктури. Тероризм у чистому вигляді», – написав він.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 30 січня опинився під атакою дронів-камікадзе типа "Shahed". Рятувальники загасили кілька пожеж, які виникли внаслідок атаки «шахедів» на цивільних об'єктах у різних районах міста. Постраждали троє чоловіків у віці 85, 44 та 56 років.
Тэги:  ігор терехов, харків
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