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31.01.2024  09:08   Рита Парфенова

Фото наслідків атаки безпілотників на Харків показали в прокуратурі

30 січня о 22:40 ворог здійснив обстріл безпілотниками по Харкову.


Фото: Прокуратура Харківської області

Подробиці про пошкодження внаслідок обстрілів повідомили у Прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

У Слобідському районі зафіксовано влучання трьох БПЛА у житловому секторі. Пошкоджено нежитлову будівлю, супермаркет, автомобілі, кафе, вибиті вікна в багатоповерховках. Чоловік 85 років травмований, у жінки 46 років - гостра реакція на стрес. Медики надали допомогу на місці.

У Салтівському районі БПЛА влучив на територію приватного домоволодіння. Господарі, чоловік 58 років та його дружина 61 рік, отримали гостру реакцію на стрес, від госпіталізації відмовились.

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Прокурори та слідчі поліції зібрали уламки БПЛА «Герань-2» та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.

ворожа атака БПЛА по цивільній інфраструктурі Харкова

Під процесуальним керівництвом Слобідської та Салтівської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

ворожа атака БПЛА по цивільній інфраструктурі Харкова ворожа атака БПЛА по цивільній інфраструктурі Харкова

Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 30 січня опинився під атакою дронів-камікадзе типа "Shahed". Рятувальники загасили кілька пожеж, які виникли внаслідок атаки «шахедів» на цивільних об'єктах у різних районах міста. Постраждали троє чоловіків у віці 85, 44 та 56 років.
 
ворожа атака БПЛА по цивільній інфраструктурі Харкова
 
ворожа атака БПЛА по цивільній інфраструктурі Харкова
 
ворожа атака БПЛА по цивільній інфраструктурі Харкова
 
ворожа атака БПЛА по цивільній інфраструктурі Харкова
 
ворожа атака БПЛА по цивільній інфраструктурі Харкова

 

Тэги:  shahed, обстріл, шахед, бпла, агрессия россии, харків
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