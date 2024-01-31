Фото наслідків атаки безпілотників на Харків показали в прокуратурі

Подробиці про пошкодження внаслідок обстрілів повідомили у Прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

У Слобідському районі зафіксовано влучання трьох БПЛА у житловому секторі. Пошкоджено нежитлову будівлю, супермаркет, автомобілі, кафе, вибиті вікна в багатоповерховках. Чоловік 85 років травмований, у жінки 46 років - гостра реакція на стрес. Медики надали допомогу на місці.

У Салтівському районі БПЛА влучив на територію приватного домоволодіння. Господарі, чоловік 58 років та його дружина 61 рік, отримали гостру реакцію на стрес, від госпіталізації відмовились.

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Прокурори та слідчі поліції зібрали уламки БПЛА «Герань-2» та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.

Під процесуальним керівництвом Слобідської та Салтівської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).