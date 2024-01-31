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31.01.2024  08:04   Рита Парфенова

Атака «шахедів» на Харків 30 січня: рятувальники ліквідували наслідки (відео, фото)

Увечері 30 січня ворог завдав ударів «шахедами» по цивільним об’єктам у Салтівському та Слобідському районах Харкова.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головного управління ДСНС України в Харківській області, 30 січня близько 22:40 внаслідок ворожої атаки безпілотниками по житловим кварталам Харкова сталося кілька осередків загорянь у різних районах міста.

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Пожежі виникли на даху приватного житлового будинку, в гаражах, у двох легкових автомобілях, а також на даху двоповерхового будинку та у приміщенні адміністративної будівлі. Загальна площа усіх пожеж оцінюється приблизно у 100 кв.м.
 
Крім того, в результаті атаки пошкоджені прилеглі багатоповерхові житлові будинки та торговельний заклад.
 
За попередніми даними, травми отримали троє людей. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували наслідки пожеж, спрямовуючи всі зусилля на захист місцевих мешканців та майна від наслідків атаки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 30 січня опинився під атакою дронів-камікадзе типа "Shahed".

Новини Харкова: рятувальники ліквідували наслідки атаки шахедів

Новини Харкова: рятувальники ліквідували наслідки атаки шахедів

Новини Харкова: рятувальники ліквідували наслідки атаки шахедів

Тэги:  shahed, обстріл, шахед, бпла, агрессия россии, харків
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