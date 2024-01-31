Атака «шахедів» на Харків 30 січня: рятувальники ліквідували наслідки (відео, фото)

Увечері 30 січня ворог завдав ударів «шахедами» по цивільним об’єктам у Салтівському та Слобідському районах Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головного управління ДСНС України в Харківській області, 30 січня близько 22:40 внаслідок ворожої атаки безпілотниками по житловим кварталам Харкова сталося кілька осередків загорянь у різних районах міста.
Комментариев: 0
Важливо поважати інтереси та почуття оточуючих. Якщо стикаєтеся з нетактовністю, спробуйте вирішити ситуацію за допомогою м'якого гумору.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Останнього дня січня своє професійне свято відзначають ювеліри – майстри, які вміють робити світ прекраснішим, а жінок – щасливішим.
влажность:
давление:
ветер: