Атака «шахедів» на Харків 30 січня: рятувальники ліквідували наслідки (відео, фото)

31.01.2024 08:04 Рита Парфенова

Увечері 30 січня ворог завдав ударів «шахедами» по цивільним об’єктам у Салтівському та Слобідському районах Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головного управління ДСНС України в Харківській області, 30 січня близько 22:40 внаслідок ворожої атаки безпілотниками по житловим кварталам Харкова сталося кілька осередків загорянь у різних районах міста.

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Пожежі виникли на даху приватного житлового будинку, в гаражах, у двох легкових автомобілях, а також на даху двоповерхового будинку та у приміщенні адміністративної будівлі. Загальна площа усіх пожеж оцінюється приблизно у 100 кв.м.

Крім того, в результаті атаки пошкоджені прилеглі багатоповерхові житлові будинки та торговельний заклад.

За попередніми даними, травми отримали троє людей. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували наслідки пожеж, спрямовуючи всі зусилля на захист місцевих мешканців та майна від наслідків атаки.