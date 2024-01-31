31.01.2024 07:30 Рита Парфенова

31 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Останнього дня січня своє професійне свято відзначають ювеліри – майстри, які вміють робити світ прекраснішим, а жінок – щасливішим.

У будь-якому суспільстві завжди поважали і цінували цих неймовірно посидючих людей – як у Стародавньому Єгипті та Греції, Київської Русі, так і в сучасному світі. Це люди з художнім смаком та справді золотими руками. Їхні витончені вироби озброюють чоловіків і допомагають їм завоювати серця своїх коханих жінок.



Професія ювеліра – одна з найдавніших, адже прикрашати себе люди любили завжди. Перші прикраси виготовляли із різноманітних підсобних матеріалів, що піддаються обробці примітивними інструментами того часу. Це могли бути намисто з черепашок, намиста з іклів, камінчики з діркою на шкіряній смужці... Найбагатші та найрозкішніші прикраси носив вождь племені.



Батьківщиною ювелірного мистецтва вважається Стародавня Греція. Тут вперше було зроблено різьблення по каменю, з'явилися прикраси, виготовлені з дорогоцінних металів із самоцвітами. Твори стародавніх майстрів і зараз вражають красою та витонченістю. В прикрасах використовувалися коштовне каміння, перли, бурштин, самоцвіти. Дрібними перлами було прийнято розшивати верхній одяг.

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31 січня святкують Міжнародний день зебри, ініційований природоохоронними організаціями, що підтримують ідею збереження цих унікальних смугастих тварин.

Здавалося б, смужки зебри можуть виконувати навіть неочікувані функції. Японські вчені виявили, що ці смуги відлякують комах. Проведені експерименти, в ході яких корів підфарбували під зебр, показали, що кількість нападів кусючих мух зменшилася вдвічі.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують памʼять святих безсрібників мучеників Кіра та Іоанна, а з ними мучениці Афанасії і дочок її Феодотії, Феоктисти та Євдоксії. За Юліанським календарем, 31 січня православна церква вшановує пам’ять святителів Афанасія та Кирила, архієпископів Олександрійських.

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам'ять святителя Микити, якого народ шанує як охоронця від пожеж, блискавок та посухи.

Цього дня існують деякі народні звичаї. Наприклад, було звичаєм проводити час у колі сім'ї, що обіцяло рік без сварок та непорозумінь. За народними віруваннями важливо утримуватися від виходу з дому ввечері, щоб уникнути можливого псування.

За Юліанським календарем, 31 січня вшановується пам'ять святителів Афанасія та Кирила. У народі цей день називали "Афанасій-Ломонос". Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Погоду пророкували і ворони: якщо вони літали зграями, треба було готуватися до сильних морозів.



Батьки вірили, що 31 січня слід більше рухатися та захищати своє обличчя від холоду. Також обов'язково в Афанасьєв день зайнятися вигнанням нечисті: бити батогами по стінах, читати спеціальні змови тощо. Господині зашивають будяко в хустинку, щоб уберегтися від злих чарів.

Що не можна робити 31 січня

не можна хрестити хлопчиків, інакше вони ризикують втратити чоловічу силу у майбутньому.

не можна виходити з дому без потреби – щоб нечисть не наврочила.

забороняється 31 січня переїжджати до нового будинку. Забобона пов'язана з тим, що в новому будинку можуть бути часті сварки та конфлікти.

Також цього дня

1797 – народився Франц Шуберт, австрійський композитор.



1893 – зареєстровано товарний знак "Кока-Кола".



1911 – народилася Ванга, болгарська цілителька та екстрасенс.



1912 – у газеті «Нью-Йорк Івнінг Джорнал» опубліковано першу у світі сторінку коміксів.



1921 – народився Маріо Ланца (справжнє ім'я Альфредо Арнольд Кокоцца), американський оперний співак.



1955 – у США продемонстровано роботу першого музичного синтезатора.



1961 – американці запустили в космос першу тварину – шимпанзе Хема.



1977 – народилася Керрі Вашингтон, американська актриса ("Рей" (2004), "Фантастична четвірка" (2005), "Останній король Шотландії" (2006), "Джанго звільнений" (2012)).



1981 – народився Джастін Тімберлейк, американський співак та актор («Секс з дружби», «Час», «Соціальна мережа», «Альфа Дог»).



1999 – вийшла перша частина культової серії ігор Silent Hill.



1999 – вчені з університету Алабама (США) отримали, на їхню думку, незаперечні докази того, що вірус СНІДу бере свій початок в Африці, походить від шимпанзе і вперше перейшов до людей близько 50 років тому.



2009 – у Кенії принаймні 113 людей загинули й понад 200 осіб отримали поранення внаслідок займання розлитої нафти в районі міста Моло.



2020 – Велика Британія вийшла з Європейського Союзу та Євратому.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Віктор, Іван, Ілля, Микита, Опанас.

за Юліанським календарем: Володимир, Дмитро, Євген, Єфрем, Іларіон, Кирило, Ксенія, Максим, Марія, Михайло, Микола, Олександр, Омелян, Опанас, Сергій.