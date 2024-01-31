31.01.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 31 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Важливо поважати інтереси та почуття оточуючих. Якщо стикаєтеся з нетактовністю, спробуйте вирішити ситуацію за допомогою м'якого гумору.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Зірки радять Овну йти лише прямими шляхами! Спроби вести свою гру, а тим більше щось приховати чи спотворити, можуть скінчитися сумно. Отже, якщо Овен хоче отримати потрібний результат, йому доведеться діяти відкрито. Навколишні теж оцінять в Овні чесність і прямоту, однак у спілкуванні не варто зовсім перегинати палицю: навіть у відвертості є свої межі.

Телець (21 квітня – 21 травня)

На очах Тельця будуть надягнуті збільшувальні лінзи: він буде схильний все перебільшувати - як хороше, так і погане! В результаті люди та події у Тельця розділяться за чорно-білим принципом: щось він може ідеалізувати, а в чомусь шукати недоліки. Останнє стосується і близьких Тельця, які мають шанс почути від нього чимало причіпок. Втім, завдяки таким ось «окулярам» Телець здатний помічати те, що зазвичай від нього приховано. Це допоможе йому у будь-яких справах, які потребують уваги.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Енергійність і життєлюбність Близнюків розквітнуть їхнє життя яскравими фарбами – навіть якщо події дня зовсім не будуть їх до цього сприяти. Побут і рутина - доля тих, кому нецікаво жити на світі, до Близнюків це твердження не застосовується! Вони зможуть підняти настрій не лише собі, а й усім, хто їх оточує. А заразом Близнюки не проґавлять можливість виставити себе у вигідному світлі перед людьми, від яких багато що залежить.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак буде сповнений енергії, яку зірки радять йому направити на побут та облаштування власного будинку. Його потяг до творчості забезпечить йому креативний підхід навіть у прозаїчних речах, таких як прибирання квартири або приготування їжі. Рак здатний створити складний кулінарний шедевр із десятка інгредієнтів! Втім, і в будь-якій іншій справі Рак зможе пов'язати масу найрізноманітніших компонентів.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Ситуація триматиме Лева в приємному тонусі, не дозволяючи йому розслабитися і занудьгувати! Зірки обіцяють, що Лев зуміє вирватися зі щоденної рутини - можливо, самостійно, а можливо, отримавши якесь струс з боку. Йому варто використати день для того, щоб дізнатися чи побачити щось нове та цікаве. Це буде не тільки приємно, а й корисно, дозволивши Леву подивитися на звичні речі під новим кутом.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва ризикує витратити набагато більше грошей, ніж вона планувала! Під впливом емоцій вона буде схильна робити несподівані, спонтанні та на перший погляд безглузді покупки. Втім, більшість із них, на превеликий подив самої Діви, виявляться корисними та потрібними. Іншими словами, у витратах Діву вестиме інтуїція, а не логіка. Але покладатись лише на неї не варто: краще підстрахуватися, визначивши для шопінгу суворі ліміти.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

День Терезів обіцяє пройти під девізом: «Я сам!». Вони відчуватимуть у собі первісну, стихійну силу, а також впевненість, що переходить усі межі. Це не тільки дозволить Терезам успішно справлятися з будь-якими завданнями, але і зробить їх вельми привабливими в очах протилежної статі. А ось з тими, з ким Терези не збираються фліртувати, їхні стосунки будуть складатися не так гладко. Виставляючи на перше місце своє «Я», Терези можуть тим самим обмежувати почуття та гордість інших.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

У голову Скорпіона буквально увірветься шквал творчих та нестандартних ідей! Щоб їх не забути, Скорпіонові слід весь день тримати напоготові блокнот і олівець - коли-небудь ці ідеї йому знадобляться. Взагалі, будь-які справи та плани Скорпіона, в яких присутні хоча б крихта творчості та нестандартний підхід, супроводжуватиме успіх. Головне, що потрібно від Скорпіона – не ставити на шляху своєї фантазії штучних перешкод.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцю варто добре пофантазувати! Зірки нагадують йому: щоб досягти багато чого, треба час від часу виходити за рамки та давати волю своїм мріям. День ідеально підходить для того, щоб досхочу помріяти про майбутнє, опрацьовуючи найнестандартніші, навіть фантастичні ходи – згодом Стрілець зуміє втілити багато з цих неймовірних задумів у життя.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг просто повинен внести в своє життя свіжий струмінь! Зірки радять йому вирватися із замкнутого кола рутини, зробивши щось не так, як завжди. Будь-які незвичайні починання Козерога будуть підтримані, неважливо, про що йдеться: про спробу змінити своє життя, перефарбувати волосся або лише змінити маршрут дорогою на роботу. Експериментуючи, Козеріг здатний досягти багато чого. Ну а, залишивши все як є, залишиться при своєму.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію представляється чудова можливість завести перспективне знайомство з прицілом на далеку перспективу! Цілком ймовірно, що це знайомство виявиться романтичним, проте зірки радять Водолію не нехтувати і будь-якими іншими знайомствами - і дружніми, і діловими. Зв'язки, налагоджені, здатні виявитися дуже корисними і можуть ще довгий час грати у житті Водолія важливу роль!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби зможуть звернути на себе увагу будь-кого! Це стосується романтичних знайомств, і ділових зв'язків. Вони будуть відчувати приплив енергії і сил, що змушує їх поводитись зухвало, при кожній нагоді провокуючи оточуючих. Не дивно, що багатьом це прийде не до душі, тож у сьогоднішньому порядку денному Риб можливий конфлікт. Натомість осіб протилежної статі їхня самовпевненість приваблюватиме. Зірки радять Рибам витратити свою енергію на кохання, а не на сварки.