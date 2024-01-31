Прогноз погоди у Харкові на 31 січня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
31 січня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер західний, 3 - 8 м/с.
Температура повітря: вночі 3 - 5° морозу, вдень 2 - 4° тепла
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Важливо поважати інтереси та почуття оточуючих. Якщо стикаєтеся з нетактовністю, спробуйте вирішити ситуацію за допомогою м'якого гумору.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Останнього дня січня своє професійне свято відзначають ювеліри – майстри, які вміють робити світ прекраснішим, а жінок – щасливішим.
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