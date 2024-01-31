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31.01.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 31 січня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

31 січня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер західний, 3 - 8 м/с.

Температура повітря: вночі 3 - 5° морозу, вдень 2 - 4° тепла

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Народні прикмети

  • Якщо цього дня був пурпуровий захід сонця, то на ранок очікували великого снігопаду, морозу й вітру.
  • Погоду передбачали й ворони: якщо вони летіли зграями, слід було готуватись до сильних морозів.
  • Завірюха цього дня віщує пізню весну.
  • Якщо прийшла відлига, то літо буде дощовим та малоурожайним.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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