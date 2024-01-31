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31.01.2024  08:27   Рита Парфенова

Постраждали троє цивільних: поліція фіксує наслідки удару безпілотниками по Харкову (фото)

Троє чоловіків у віці 85, 44 та 56 років постраждали внаслідок атаки на Харків ворожих «шахедів» ввечері 30 січня 2024 року.

атака шахедів на Харків 30 січня 2024 року

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, правоохоронці фіксують наслідки атаки «шахедами» на цивільні об'єкти двох районах Харкова, що призвело до пошкодження житлових будинків, автомобілів та магазинів, а також виникнення пожеж.

Серед постраждалих громадян 85-річний чоловік отримав осколкові поранення, йому була надана першочергова допомога. Ще двоє чоловіків, 44 та 56 років, отримали контузію та гостру реакцію на стрес, відповідно. Усі потерпілі – цивільні особи. Поліція, зокрема співробітники полку поліції особливого призначення, працює на місцях подій в обох районах міста.

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У Салтівському районі внаслідок удару безпілотника загорівся житловий будинок, а в Слобідському районі спалахнула господарча одноповерхова будівля супермаркету. Постраждало дві багатоповерхівки та приватне домоволодіння.

атака шахедів на Харків 30 січня 2024 року атака шахедів на Харків 30 січня 2024 року

Слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки працюють на місцях подій, збираючи речові докази, зокрема уламки безпілотника "Shahed". За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

атака шахедів на Харків 30 січня 2024 року

Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 30 січня опинився під атакою дронів-камікадзе типа "Shahed". Рятувальники загасили кілька пожеж, які виникли внаслідок атаки «шахедів» на цивільних об'єктах у різних районах міста.

 

Тэги:  shahed, обстріл, шахед, бпла, агрессия россии, харків
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