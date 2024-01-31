Постраждали троє цивільних: поліція фіксує наслідки удару безпілотниками по Харкову (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, правоохоронці фіксують наслідки атаки «шахедами» на цивільні об'єкти двох районах Харкова, що призвело до пошкодження житлових будинків, автомобілів та магазинів, а також виникнення пожеж.

Серед постраждалих громадян 85-річний чоловік отримав осколкові поранення, йому була надана першочергова допомога. Ще двоє чоловіків, 44 та 56 років, отримали контузію та гостру реакцію на стрес, відповідно. Усі потерпілі – цивільні особи. Поліція, зокрема співробітники полку поліції особливого призначення, працює на місцях подій в обох районах міста.

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У Салтівському районі внаслідок удару безпілотника загорівся житловий будинок, а в Слобідському районі спалахнула господарча одноповерхова будівля супермаркету. Постраждало дві багатоповерхівки та приватне домоволодіння.

Слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки працюють на місцях подій, збираючи речові докази, зокрема уламки безпілотника "Shahed". За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.