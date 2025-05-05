05.05.2025 18:13 Дмитро Колонєй
Мешканцю Харківської області відірвало стопу вибухом
Харківські правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Мешканцю Харківської області відірвало стопу вибухом
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 5 травня 2025 року у Ізюмі чоловік 1975 р.н. підірвався на протипіхотній міні. Він був госпіталізований із діагнозом — часткова ампутація лівої стопи. Усі обставини події з'ясовують правоохоронні органи.
Рятувальники нагадують:
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У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів негайно повідомляйте за телефонами 101 або 102.
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Не наближайтеся до таких предметів, не торкайтеся їх та не намагайтеся переміщати.
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Особливо важливо розповідати дітям про правила безпеки у разі виявлення небезпечних предметів.
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