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05.05.2025  18:13   Дмитро Колонєй

Мешканцю Харківської області відірвало стопу вибухом

Харківські правоохоронці встановлюють усі обставини події.


Мешканцю Харківської області відірвало стопу вибухом
Як повідомляє РЕДПОСТ, 5 травня 2025 року у Ізюмі чоловік 1975 р.н. підірвався на протипіхотній міні. Він був госпіталізований із діагнозом — часткова ампутація лівої стопи. Усі обставини події з'ясовують правоохоронні органи.
 
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Рятувальники нагадують:
 
  • У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів негайно повідомляйте за телефонами 101 або 102.
  • Не наближайтеся до таких предметів, не торкайтеся їх та не намагайтеся переміщати.
  • Особливо важливо розповідати дітям про правила безпеки у разі виявлення небезпечних предметів.
Наадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про чоловіка, який залишився без пальця після вибуху.
 
Тэги:  вибух, травма, харків, міна
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