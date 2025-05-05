05.05.2025 19:00 Дмитро Колонєй

Ремонтники Харкова виконали десятки тисяч заявок містян

Де та які саме роботи виконали комунальники розповіли у комплексі «Харківводовідведення».

Як повідомляє РЕДПОСТ , у комунальному підприємстві підбили підсумки роботи за чотири місяці 2025 року. Стало відомо, що комунальники:

виконали понад 22 тис. заявок від мешканців. Лише за останній тиждень фахівці оперативно відреагували на 1,2 тис. звернень.

Наразі

тривають роботи з підготовки комунікацій до осінньо-зимового періоду;

технічними оглядами охоплено понад 900 будинків;

повністю завершені ремонти комунікацій у 141 будівлі;

перекладено понад 6,6 км мереж;

мережі водопостачання посилюються великою кількістю запірної арматури, щоб у разі аварійної ситуації перекривати лише кілька квартир;

проводиться профілактичне чищення систем водовідведення.

за тиждень бригади

завершили капремонт комунікацій у п'яти будинках.

Зараз роботи тривають на

вул. Миру;

вул. Гвардійців-Широнінців;

пр. Ювілейному;

Гімназійній набережній.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram