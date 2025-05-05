05.05.2025 19:00 Дмитро Колонєй
Ремонтники Харкова виконали десятки тисяч заявок містян
Де та які саме роботи виконали комунальники розповіли у комплексі «Харківводовідведення».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у комунальному підприємстві підбили підсумки роботи за чотири місяці 2025 року. Стало відомо, що комунальники:
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виконали понад 22 тис. заявок від мешканців. Лише за останній тиждень фахівці оперативно відреагували на 1,2 тис. звернень.
Наразі
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тривають роботи з підготовки комунікацій до осінньо-зимового періоду;
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технічними оглядами охоплено понад 900 будинків;
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повністю завершені ремонти комунікацій у 141 будівлі;
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перекладено понад 6,6 км мереж;
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мережі водопостачання посилюються великою кількістю запірної арматури, щоб у разі аварійної ситуації перекривати лише кілька квартир;
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проводиться профілактичне чищення систем водовідведення.
за тиждень бригади
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завершили капремонт комунікацій у п'яти будинках.
Зараз роботи тривають на
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вул. Миру;
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вул. Гвардійців-Широнінців;
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пр. Ювілейному;
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Гімназійній набережній.
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