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05.05.2025  19:00   Дмитро Колонєй

Ремонтники Харкова виконали десятки тисяч заявок містян

Де та які саме роботи виконали комунальники розповіли у комплексі «Харківводовідведення».

Виконали десятки тисяч заявок містян ремонтники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у комунальному підприємстві підбили підсумки роботи за чотири місяці 2025 року. Стало відомо, що комунальники:
 
  • виконали понад 22 тис. заявок від мешканців. Лише за останній тиждень фахівці оперативно відреагували на 1,2 тис. звернень.
Наразі
  • тривають роботи з підготовки комунікацій до осінньо-зимового періоду;
  • технічними оглядами охоплено понад 900 будинків;
  • повністю завершені ремонти комунікацій у 141 будівлі;
  • перекладено понад 6,6 км мереж;
  • мережі водопостачання посилюються великою кількістю запірної арматури, щоб у разі аварійної ситуації перекривати лише кілька квартир;
  • проводиться профілактичне чищення систем водовідведення.
за тиждень бригади
  • завершили капремонт комунікацій у п'яти будинках.
Зараз роботи тривають на
  • вул. Миру;
  • вул. Гвардійців-Широнінців;
  • пр. Ювілейному;
  • Гімназійній набережній.

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Тэги:  ремонт, мережі, харків
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