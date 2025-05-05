05.05.2025 19:36

Недбалість інженерки призвела до збитків у сотні тисяч на Харківщині

Подія сталася при будівництві спортмайданчика для дітей на Харківщині.



Недбалість інженерки призвела до збитків у сотні тисяч на Харківщині



Як повідомляє РЕДПОСТ , у 2020 році між ТОВ-підрядником та тодішнім відділом освіти, молоді та спорту Первомайської районної державної адміністрації Харківської області (на теперішній час знаходиться в стадії припинення шляхом ліквідації) укладено договір щодо будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту в одному із селищ Лозівського району.

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Інженер технічного нагляду, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, не забезпечила дієвий контроль за ходом проведення будівельних робіт, внаслідок чого було допущено порушення, та підписала відповідні документи, що довела експертиза:

товщина щебеневих шарів не відповідає проектно-кошторисній документації,

бортові камені тротуарів укладені не у повному обсязі,

міцність бетону, розмір та форма фундаментів під опорами освітлення частково не відповідають проектним значенням,

фундаменти під стійками огорожі взагалі відсутні.

У подальшому на підставі актів приймання виконаних робіт, підписаних підозрюваною, на рахунок підрядника надлишково перераховано майже 250 тис. грн бюджетних коштів.

Невідповідність фактично виконаних робіт призводить не тільки до завдання збитків державному бюджету, а й може створювати потенційну загрозу безпеці здоров’я дітей та інших відвідувачів вказаного спортивного майданчика.

Директору підприємства-підрядника інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Наразі справа щодо нього перебуває на розгляді в суді.