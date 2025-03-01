01.03.2025 20:33 Дмитро Колонєй

Погріли руки на мільйони, завдяки афері з ремонтом школи, шахраї на Харківщині

Оголошено підозру у службовій недбалості першому заступнику голови однієї з міських рад Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , депутат Харківської облради VIII скликання, який у 2020 році був призначений на посаду першого заступника голови однієї з міських рад у Харківській області, наприкінці 2021 року уклав з ТОВ договір. Угода стосувалась розробки проектно- кошторисної документації щодо реконструкції будівель школи з прибудовою нового корпусу, яка у березні 2022 року була зруйнована через воєнні дії.

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Сторони визначили, що документи щодо відновлення школи ТОВ надасть до 31 грудня 2022 року.

Проте згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи розроблена проектно-кошторисна документація не містила у собі інформації щодо

організації будівельного майданчика,

технології, організації, послідовності, методів, умов та строків робіт,

архітектурно-будівельних рішень з відновлення зруйнованих конструкцій будівлі.

Крім того, у документації містився перелік будівельних робіт по будівлі школи, яка зазначена як існуюча, хоча вона була повністю знищена внаслідок обстрілу.

Посадовець «закрив очі», поставився легковажно до своїх обовʼязків та підписав документи, надані представником ТОВ. Через недбалість чиновника міськрада втратила понад 4,5 млн гривень, що були переведені на рахунок ТОВ за неправильну документацію.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як спіймали "на гарячому" безробітного харків'янина, який за великі гроші людину в ДБР влаштовував.