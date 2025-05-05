05.05.2025 17:33 Дмитро Колонєй
Рятувальники гасять маштабну пожежу на Харківщині
На Харківщині триває ліквідація пожеж в екосистемах.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, протягом тижня підрозділи ДСНС ліквідували 244 пожежі в екосистемах Харківщини. Вогнем було знищено понад 410 га сухої рослинності. Із 244 пожеж 30 були спричинені ворожими обстрілами, зокрема 6 – у лісових масивах. Решта пожеж виникли через людську недбалість або навмисне випалювання сухостою.
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На території Піщанського лісництва поблизу міста Ізюм 4 травня сталася масштабна пожежа – загорілася лісова підстилка на площі близько 80 га. Після вибуху залишених ворогом ВНП загорілися дах двоповерхового житлового будинку, приватний будинок, гаражі, будівля та деревина на території виробничого майданчика лісгоспу. На місці працюють рятувальники, піротехніки, пожежний модуль, лісівники та комунальні служби.
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Триває ліквідація лісової пожежі, яка виникла 29 квітня внаслідок обстрілу на території Регіонального ландшафтного парку «Червонооскільський» у селі Підлиман Ізюмського району. 1 травня пожежу локалізовано на площі 51 га. Роботи з гасіння ускладнюються повторними обстрілами та детонацією нерозірваних боєприпасів. До гасіння залучено 32 рятувальники та 10 одиниць техніки від ДСНС, від лісового господарства – 8 працівників та 5 одиниць техніки.
Наггадаємо, раніше РЕДПОСТ
наводив відео, як в Ізюмі ліквідовують
масштабну пожежу в лісництві та житловому секторі.
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