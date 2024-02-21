Через несправну піч на Харківщині загинула жінка

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, 21 лютого о 00:35 надійшло повідомлення на номер "101" про пожежу у приватному будинку села Бугаївка, що у Богодухівському районі. На місце виклику були відправлені рятувальники з 59-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Прибувши на місце, вони зафіксували загорання житлового будинку площею 56 кв. м. У результаті пожежі загинула 84-річна жінка. Локалізація вогню відбулася о 01:10, а повна ліквідація - о 01:34.

Причиною виникнення пожежі стале порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 20 по 21 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів.