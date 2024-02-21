Через несправну піч на Харківщині загинула жінка

У Богодухівському районі сталася побутова пожежа, в результаті якої загинула людина.
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Не пропустіть шанс – сьогодні все у ваших руках! Саме тому на сьогодні найкраще планувати відповідальні справи та переговори не лише у робочій, а й у особистій, і у фінансовій сферах.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. У другій половині дня очікується сніг, який йтиме до самого вечора.
Сьогодні населення Землі святкує День рідної мови та День екскурсовода.
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