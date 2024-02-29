    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині пролунають вибухи: причина
29.02.2024  09:37   Рита Парфенова

На Харківщині пролунають вибухи: причина

29 лютого 2024 року у Харківському районі працюватимуть сапери.

розмінування

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.

З 10:00 до 11:00 у селі Дементіївка Харківського району проводитиметься контрольований підрив вибухонебезпечного предмета.

Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 лютого 2024 року.

Тэги:  розмінування, дснс, харьков, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.02 Надзвичайні події На Харківщині пролунають вибухи: причина 20.02 Надзвичайні події Під Харковом пролунають вибухи: причина 17.02 Надзвичайні події Під Харковом пролунають вибухи: причина
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 