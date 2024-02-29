На Харківщині пролунають вибухи: причина

29 лютого 2024 року у Харківському районі працюватимуть сапери.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.
З 10:00 до 11:00 у селі Дементіївка Харківського району проводитиметься контрольований підрив вибухонебезпечного предмета.
Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 лютого 2024 року.
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