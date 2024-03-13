Призначений додатковий потяг з Харкова на час весняних канікул

Укрзалізниця на період шкільних весняних канікул призначає додаткові рейси у найбільш затребуваних напрямках!
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Укрзалізниця», під час весняних канікул країною поїдуть сім додаткових поїздів.
Зокрема, з Харкова призначено поїзд №201/202 Харків — Ворохта. Він відправлятиметься з Харкова через день по парних о 18:55 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправляється по непарних о 16:29 та прибуватиме до Харкова о 12:33.
Крім того, прогнозуючи майбутній попит, вже зараз Укрзалізниця виділила близько 30 додаткових вагонів під групові дитячі перевезення у березні.
Комментариев: 0
Якщо використовувати м'яке почуття гумору, сьогодні можна легко викликати симпатії оточуючих і заручитися їхньою підтримкою.
У Харкові протягом усього дня очікується хмарна погода без опадів.
13 березня 1989 року було винайдено Всесвітнє павутиння (World Wide Web, WWW).
влажность:
давление:
ветер: