13.03.2024 10:21 Рита Парфенова

Призначений додатковий потяг з Харкова на час весняних канікул

Укрзалізниця на період шкільних весняних канікул призначає додаткові рейси у найбільш затребуваних напрямках!

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Укрзалізниця», під час весняних канікул країною поїдуть сім додаткових поїздів.

Зокрема, з Харкова призначено поїзд №201/202 Харків — Ворохта. Він відправлятиметься з Харкова через день по парних о 18:55 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправляється по непарних о 16:29 та прибуватиме до Харкова о 12:33.



Крім того, прогнозуючи майбутній попит, вже зараз Укрзалізниця виділила близько 30 додаткових вагонів під групові дитячі перевезення у березні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрзалізниця запускає бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення.