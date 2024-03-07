07.03.2024 17:50 Віталій Хінєвіч
Нові послуги від Укрзалізниці: квитки можна буде купити автоматично
Укрзалізниця запускає бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення, передає РЕДПОСТ .
Зазначається, що для користувачів, авторизованих через Дія.Підпис, в режимі тестування доступний моніторинг двох типів:
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моніторинг на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);
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моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).
У випадку моніторингу конкретного поїзда також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично.
Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку (тож перевірте, чи вони увімкнені в налаштуваннях вашого профілю). Якщо активована функція автовикупу, то користувачам приходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки.
Завантажити тестовий застосунок можливо за посиланнями: для iOS
та для Android
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