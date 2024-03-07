07.03.2024 17:36

На Харківщині у хитрих підприємців вилучать ділянку землі вартістю у мільони гривень

На Харківщині ділки протизаконно користувалися землею у 154 мільйона гривень.



На Харківщині у хитрих підприємців вилучать ділянку землі вартістю у мільони гривень



Як повідомляє РЕДПОСТ , в 2004 році між Великобурлуцькою районною державною адміністрацією та підприємством укладено договір оренди чотирьох земельних ділянок водного фонду зі ставком та з прибережною захисною смугою загальною площею майже 60 га строком на 10 років для рибогосподарських потреб. Ці землі розташовані поблизу села Новоселівка, поза межами населених пунктів. У 2014 році укладено додаткову угоду про поновлення терміну дії договору ще на 20 років.

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Водночас встановлено, що відповідно до цієї додаткової угоди, підприємству передавались в оренду земельні ділянки площею близько 60 га, однак з іншими кадастровими номерами, що суперечить вимогам законодавства.

Так, передача в оренду земельної ділянки зі ставком мала здійснюватись у порядку одержання земельної ділянки на праві оренди у відповідності до вимог ст. ст. 116, 122-124, 184, 186, 186-1 Земельного кодексу України, тобто з обов'язковим розробленням проєкту землеустрою щодо відведення в оренду земельних ділянок, його погодження та затвердження уповноваженими органами.

Крім того, ділянки, про які йдеться, частково накладається на земельні ділянки лісогосподарського призначення, що перебувають у постійному користуванні держпідприємства «Куп'янське лісове господарство» і розташовані на території Великобурлуцького лісництва. При цьому державним підприємством згода на вилучення цих земель не надавалась.

За втручання органів прокуратури орендований підприємством водний об’єкт площею 52 га повернуто власнику – Великобурлуцькій селищній раді. Проте землі прибережної захисної смуги площею більше 6 га до цього часу залишалися у користуванні орендаря.

Порушення вимог законодавства стали підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову до суду. Господарський суд підтримав позицію прокуратури і задовольнив зазначений позов. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.