07.03.2024 17:05 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 7 березня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1284 вакансії.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Покрівельник будівельний – 23 000 грн.
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Токар-розточувальник – 20 430 грн.
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Фрезерувальник – 19 630 грн.
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Шліфувальник – 18 000 грн.
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Тракторист – 17 500 грн.
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Службовець на складі (комірник) – 17 200 грн.
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Швачка – 17 000 грн.
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Продавець-консультант – 16 500 грн.
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Токар – 16 000 грн.
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Менеджер (управитель) з персоналу – 15 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості необхідно звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за номерами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
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