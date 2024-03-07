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07.03.2024  17:05   Віталій Хінєвіч

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 7 березня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1284 вакансії.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • Покрівельник будівельний – 23 000 грн. 
  • Токар-розточувальник – 20 430 грн. 
  • Фрезерувальник – 19 630 грн. 
  • Шліфувальник – 18 000 грн. 
  • Тракторист – 17 500 грн. 
  • Службовець на складі (комірник) – 17 200 грн. 
  • Швачка – 17 000 грн. 
  • Продавець-консультант – 16 500 грн. 
  • Токар – 16 000 грн. 
  • Менеджер (управитель) з персоналу – 15 000 грн.  
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням. 
 
Із питань зайнятості необхідно звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за номерами:  063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68. 
 
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
 
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Тэги:  вакансії, харків
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