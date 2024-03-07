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07.03.2024  18:36   Дмитро Колонєй

На Харківщині оголошено промусову евакуацію з десятків селищ

Вивезуть родини з-під обстрілів на Харківщині.


На Харківщині оголошено промусову евакуацію з десятків селищ
Як повідомляє РЕДПОСТ, оголошено про примусову евакуацію родин з дітьми з 18 населених пунктах Куп’янщини. Малечу з батьками чи супровідниками  вивезуть з Вільхуватської та Великорбурлуцької громад.
 
У перелік увійшло 7 сіл Великобурлуцької громади:
  • Андріївка,
  • Катеринівка,
  • Малий Бурлук,
  • Рогозянка,
  • Садовод,
  • Стецьківка,
  • Шевченкове.
 

Також під обов’язкову евакуацію підпадають такі села Вільхуватської громади:

  • Анискине,
  • Вільхуватка,
  • Водяне,
  • Грачівка,
  • Довгеньке,
  • Зарубинка,
  • Лобанівка,
  • Миколаївка,
  • Нефідівка,
  • Устинівка,
  • Чорне. 
 
Окрім того, проводитиметься обов’язкова евакуація людей з 57 населених пунктів Куп’янського району.
 
На сьогодні е інформацію щодо проживання 110 неповнолітніх у Великобурлуцькій громаді та щодо 51 дитини в Вільхуватській громаді.
 
Евакуйованих забезпечать житлом,  гуманітарною, фінансовою, первинною медичною та психологічною допомогою. Фахівці допоможуть в оформленні довідки ВПО.
 
Тэги:  евакуація, агрессия россии, харків
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