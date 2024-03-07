07.03.2024 18:36 Дмитро Колонєй

На Харківщині оголошено промусову евакуацію з десятків селищ

Вивезуть родини з-під обстрілів на Харківщині.



На Харківщині оголошено промусову евакуацію з десятків селищ



Як повідомляє РЕДПОСТ , оголошено про примусову евакуацію родин з дітьми з 18 населених пунктах Куп’янщини. Малечу з батьками чи супровідниками вивезуть з Вільхуватської та Великорбурлуцької громад.

У перелік увійшло 7 сіл Великобурлуцької громади:

Андріївка,

Катеринівка,

Малий Бурлук,

Рогозянка,

Садовод,

Стецьківка,

Шевченкове.

Також під обов’язкову евакуацію підпадають такі села Вільхуватської громади:

Анискине,

Вільхуватка,

Водяне,

Грачівка,

Довгеньке,

Зарубинка,

Лобанівка,

Миколаївка,

Нефідівка,

Устинівка,

Чорне.

Окрім того, проводитиметься обов’язкова евакуація людей з 57 населених пунктів Куп’янського району.

На сьогодні е інформацію щодо проживання 110 неповнолітніх у Великобурлуцькій громаді та щодо 51 дитини в Вільхуватській громаді.

Евакуйованих забезпечать житлом, гуманітарною, фінансовою, первинною медичною та психологічною допомогою. Фахівці допоможуть в оформленні довідки ВПО.