07.03.2024 18:36 Дмитро Колонєй
На Харківщині оголошено промусову евакуацію з десятків селищ
Вивезуть родини з-під обстрілів на Харківщині.
На Харківщині оголошено промусову евакуацію з десятків селищ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, оголошено про примусову евакуацію родин з дітьми з 18 населених пунктах Куп’янщини. Малечу з батьками чи супровідниками вивезуть з Вільхуватської та Великорбурлуцької громад.
У перелік увійшло 7 сіл Великобурлуцької громади:
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Андріївка,
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Катеринівка,
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Малий Бурлук,
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Рогозянка,
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Садовод,
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Стецьківка,
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Шевченкове.
Також під обов’язкову евакуацію підпадають такі села Вільхуватської громади:
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Анискине,
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Вільхуватка,
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Водяне,
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Грачівка,
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Довгеньке,
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Зарубинка,
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Лобанівка,
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Миколаївка,
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Нефідівка,
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Устинівка,
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Чорне.
Окрім того, проводитиметься обов’язкова евакуація людей з 57 населених пунктів Куп’янського району.
На сьогодні е інформацію щодо проживання 110 неповнолітніх у Великобурлуцькій громаді та щодо 51 дитини в Вільхуватській громаді.
Евакуйованих забезпечать житлом, гуманітарною, фінансовою, первинною медичною та психологічною допомогою. Фахівці допоможуть в оформленні довідки ВПО.
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