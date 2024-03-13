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13.03.2024  10:42   

Постраждалу від «прильоту» пам’ятку архітектури «консервують» у Харкові (фото)

Старовинний будинок у Шевченківському районі Харкова був пошкоджений на початку 2022 року. Вибух авіаційної бомби зруйнував покрівлю і пошкодив фасад.

Харків, ремонт

Пам’ятку архітектури було вирішено «законсервувати», аби в подальшому відновити та повернути той вигляд, що був до руйнацій, повідомляє РЕДПОСТ.
 
"В цей будинок, як і у ті, що поруч, був «приліт». Це була авіаційна бомба, вона зруйнувала цей будинок та навколишні біля нього. Час та погодні умови роблять свою справу і цей будинок та ті, що поруч, почали руйнуватися. Ми зняли аварійність на всіх будинках і там, де змогли, закрили на цьому будинку покрівлю. Також закриваємо фасад сіткою, щоб руйнування були менш значними для цього будинку. В подальшому на цей будинок робиться паспорт пам’ятки архітектури і буде розроблятись проект його реконструкції.
 
В зимовий період підприємство відпрацювало на 2 600 будинках. Це були аварійні роботи, пов’язані як з руйнуваннями після «прильотів» так і руйнуваннями від погодних умов. Всі аварійні бригади комунального підприємства працюють. Ми реагуємо на всі заявки, що надходять від мешканців нашого міста," - повідомив Богдан Долина, директор КП “ХАРКІВСПЕЦБУД”.


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Тэги:  харків, ремонт
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