У Харкові вводять дискретне регулювання опалення

Як повідомляє РЕДПОСТ , КП "Харківські теплові мережі" вводить режим дискретного регулювання опалення на всіх джерелах теплопостачання з урахуванням температури зовнішнього повітря та погодних умов. Такий режим роботи почав діяти з 19 березня 2024 року.

Зазначено, що у зв'язку з цим можливе короткочасне припинення подачі тепла в будинки. Такий захід призначений для запобігання перегріву системи внаслідок потепління погоди.

На підприємстві зазначили, що дискретне регулювання опалення вводиться за дорученням заступника Керівника Офісу Президента України з приводу того, що виробникам теплової енергії слід не допускати перегрівів.

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