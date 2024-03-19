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19.03.2024  12:45   Рита Парфенова

У Харкові вводять дискретне регулювання опалення

У зв'язку з потеплішанням, у оселях харків'ян може бути тимчасове припинення теплопостачання.


Фото: КП «ХТМ»
Як повідомляє РЕДПОСТ, КП "Харківські теплові мережі" вводить режим дискретного регулювання опалення на всіх джерелах теплопостачання з урахуванням температури зовнішнього повітря та погодних умов. Такий режим роботи почав діяти з 19 березня 2024 року.
 
Зазначено, що у зв'язку з цим можливе короткочасне припинення подачі тепла в будинки. Такий захід призначений для запобігання перегріву системи внаслідок потепління погоди.
 
На підприємстві зазначили, що дискретне регулювання опалення вводиться за дорученням заступника Керівника Офісу Президента України з приводу того, що виробникам теплової енергії слід не допускати перегрівів.
 
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Раніше  РЕДПОСТ писав, що за минулі вихідні працівники КП «Харківські теплові мережі» виконали низку відновлювальних робіт.
Тэги:  опалення, харків
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