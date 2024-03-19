Трамвай №12 курсує своїм маршрутом

Як повідомляє РЕДПОСТ, трамвай №12 сьогодні, 19 березня, курсує за основним маршрутом руху.

Раніше планувалося, що через ремонт трамвайної колії трамвай №12 тимчасово змінить свій маршрут з 9:30 до 15:30 з 19 по 22 березня.

Проте, за інформацією від КП «Харківський метрополітен», через технічні обставини початок робіт було перенесено на 20 березня.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з 9:30 до 14:30 19 березня 2024 року буде припинений рух тролейбусів на бул. Богдана Хмельницького між проспектами Героїв Харкова та Олександрівським через санітарну обрізку дерев.