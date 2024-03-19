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19.03.2024  11:40   Рита Парфенова

Окупанти вдарили КАБами по прикордонному селищу Харківщини

Військові рф завдають інтенсивних ударів по селищу Козача Лопань

обстріл
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Дергачевскої МВА Вячеслава Задоренка.
 
За його словами, окупанти нанесли два удари за допомогою контрольованих авіабомб по селищу Козача Лопань приблизно о 9:00 ранку.
 
У результаті атаки пошкоджені декілька приватних будинків, об'єкти цивільної інфраструктури та лінії електропередач. Наразі немає достовірної інформації щодо постраждалих осіб.
 
Залишається очікувати додаткову інформацію щодо цього інциденту.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 19 березня 2024 року.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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