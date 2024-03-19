Сили оборони відбили три атаки ворога на Харківщині

На Куп'янському напрямку наші військові успішно відбили спроби ворога просунутись.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Протягом минулої доби під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Харківської, Чернігівської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 18 березня 2024 року.
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Особливість цього дня полягає в тому, що емоції та логіка будуть рівнозначно сильними, при цьому вони будуть у гармонії один з одним. Це створює сприятливі умови для вирішення будь-яких важливих та відповідальних завдань.
Протягом усього дня у Харкові очікується хмарна погода. Дощ буде тривати протягом усього дня, і його інтенсивність може збільшитись до вечора.
19 березня у світі відзначається Міжнародний день клієнта.
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