19.03.2024 08:36 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 19 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом останніх 24 годин рятувальники 23 рази виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинив ворог.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, ворожі удари по цивільній інфраструктурі Харківщини призвели до виникнення двох пожеж в Куп'янському та Чугуївському районах.



Вранці 18 березня було здійснено удар у с. Новоосинове на Куп'янщині. Село розташоване неподалік від лінії бойового зіткнення, тому воно зараз знаходиться в зоні враження російської ствольної та реактивної артилерії. Снаряд потрапив у котельню, що знаходилась поруч з будівлею культової споруди. Внаслідок вибуху котельня загорілась, а також зайнявся дровник. Загальна площа пожежі становила 60 кв.м.



Рятувальники ДСНС вжили всіх можливих заходів, щоб запобігти поширенню вогню на церкву. Також удари пошкодили будівлю сільської ради та дві приватні оселі, одна особа отримала поранення.



Загалом протягом доби з 18 по 19 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:

23 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

3 – на допомогу населенню;

1 – інші виїзди.

Протягом останньої доби пожежно-рятувальні підрозділи виїжджали 9 разів на гасіння пожеж у природних екосистемах. Протягом цього періоду вогонь знищив близько 6 гектарів сухої трави, гілля, сміття та очерету на відкритих територіях.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 44 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 19 березня 2024 року.