19.03.2024 09:07 Рита Парфенова

Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 19 березня

Військові рф протягом доби завдавали удари по населених пунктах області з різних видів озброєння.



Фото: Поліція Харківської області

Зруйновані і пошкоджені приватні будинки, храм, будинок культури, поранено чоловіка. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

Зафіксовані руйнування:

село Чернещина Борівської громади. 18 березня близько 05:17 внаслідок ворожого артилерійського обстрілу військовими рф пошкоджено три житлові будинки та лінію електромереж.

село Новоосинове Куп'янського району ворог обстрілював з РЗСВ вранці та ввечері 18 березня. Близько 07:10 з РСЗВ «Ураган» калібру 220 мм поранено 62-річного чоловіка. Пошкоджено п’ять приватних домоволодінь, будинок культури, почалася пожежа на території храму. О 21:20 відбувся ворожий снаряд завдав пошкоджень приватному домоволодінню. Обійшлося без постраждалих.

село Лук'янці Харківського району. 18 березня з 12:45 відбувся ворожий артобстріл, внаслідок якого зруйновано приватний будинок. Також без постраждалих.

місто Вовчанськ. 18 березня о 20:07 військові рф знову вдарили по місту. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа.

село Малинівка Чугуївського району. 18 березня близько 23:20 рашисти обстріляли село з ЗРК С-300. Зафіксовано два влучання в землю на території підприємства. Пошкоджені ворота, вікна та двері будівлі. Постраждалі відсутні.

село Стариця Вовчанської громади. 18 березня опівночі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинки, автівка, трактор.





Упродовж доби слідчі, криміналісти, вибухотехніки задокументували факти пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів та пожеж, відкрили кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією рф.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 19 березня 2024 року.