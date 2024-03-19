Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 19 березня

Військові рф протягом доби завдавали удари по населених пунктах області з різних видів озброєння.
Зруйновані і пошкоджені приватні будинки, храм, будинок культури, поранено чоловіка. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.
Упродовж доби слідчі, криміналісти, вибухотехніки задокументували факти пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів та пожеж, відкрили кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією рф.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 19 березня 2024 року.
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Особливість цього дня полягає в тому, що емоції та логіка будуть рівнозначно сильними, при цьому вони будуть у гармонії один з одним. Це створює сприятливі умови для вирішення будь-яких важливих та відповідальних завдань.
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