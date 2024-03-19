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19.03.2024  09:26   Рита Парфенова

На Харківщині пролунають вибухи: причина

19 березня 2024 року в населених пунктах Ізюмського району Харківської області працюватимуть сапери.

розмінування

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.

  • З 09:00 до 12:00 включно проводяться контрольовані підриви у межах села Залиман Савинської громади.
  • З 10:00 до 12:00 включно сапери здійснять контрольовані підриви у межах села Нова Гусарівка Балаклійської громади.
  • З 10:30 до 11:30 включно відбудуться контрольовані підриви в селі Щурівка Балаклійської громади.
  • З 11:30 до 12:00 будуть проводитись контрольовані підриви за межами села Вербівка Балаклійської громади

Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 19 березня 2024 року.

Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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