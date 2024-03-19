На Харківщині пролунають вибухи: причина

19 березня 2024 року в населених пунктах Ізюмського району Харківської області працюватимуть сапери.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.
Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 19 березня 2024 року.
Комментариев: 0
Особливість цього дня полягає в тому, що емоції та логіка будуть рівнозначно сильними, при цьому вони будуть у гармонії один з одним. Це створює сприятливі умови для вирішення будь-яких важливих та відповідальних завдань.
Протягом усього дня у Харкові очікується хмарна погода. Дощ буде тривати протягом усього дня, і його інтенсивність може збільшитись до вечора.
19 березня у світі відзначається Міжнародний день клієнта.
влажность:
давление:
ветер: