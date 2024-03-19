В автотрощі на Харківщині загинув пасажир

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, 17 березня на автошляху «Харків-Красноград-Перещепине» поблизу села Копанки Красноградського району сталася дорожньо-транспортна пригода. 43-річний водій автомобіля "Subaru Legacy" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з відбійником.

У результаті аварії загинув 49-річний пасажир транспортного засобу, а водій та ще один пасажир отримали травми і були доставлені до лікарні. Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Також повідомляється, що минулої доби на території Харківщини сталося 14 дорожньо-транспортних пригод, у яких одна людина загинула, а 9 громадян отримали травми. Поліцейські виявили 5 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.

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