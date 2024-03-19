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19.03.2024  10:25   Рита Парфенова

Поліцейські на Харківщині виявили правопорушників

Через операторів спецлінії «102» упродовж доби до поліції звернулося 1115 мешканців області.

поліція
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, більшість звернень стосувались фактів привласнення чужого майна, хуліганства, незаконного обігу наркоречовин та інших правопорушень.
 
Також особовий склад ГУНП в Харківській області перевірив для з'ясування причетності до диверсійно-розвідувальних груп та пропагандистської діяльності 3 осіб.
 
На блокпостах області правоохоронці разом з військовослужбовцями оглянули понад 2740 транспортних засобів, щоб уникнути потрапляння нелегальної зброї та наркотичних речовин у населені пункти.

У ході відпрацювання території поліцейськ викрили трьох громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 19 березня 2024 року.

 

Тэги:  поліція, харків
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