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19.03.2024  14:19   

На ланах Харківщині підірвався на міні трактор

Чоловік отримав травми під час весняно-польових робіт.

міна
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Інцидент стався в Ізюмському районі під час проведення весняно-польових робіт.
 
У Барвінківській територіальній громаді на полі між селами Федорівка та Надеждівка на міні підірвався трактор місцевої агрофірми.
 
Внаслідок підриву техніки на міні, механізатор отримав травми.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 19 березня 2024 року.
Тэги:  міна, харків, вибух, агрессия россии
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