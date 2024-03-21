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21.03.2024  12:38   Рита Парфенова

На побутових пожежах у Харкові врятовано двух людей

У ДСНС розповіли, як гасили пожежі протягом 20 березня.

рятувальники ДСНС у Харківській області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнямна оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області,, 20 березня о 11:04 на номері "101" надійшло повідомлення про пожежу у одноповерховій складській будівлі на вулиці Греківській в Харкові, спричинена технічною несправністю. Усередині ангара горіли аерозольні балончики з фарбою. На місці події працювали 40 рятувальників та 8 одиниць техніки. Їм вдалося врятувати чоловіка, народженого у 1947 році. О 16:47 пожежу на площі 400 квадратних метрів було ліквідовано.

Ще одна пожежа, спричинена коротким замиканням електромережі, також призвела до порятунку людини. Подія сталася о 15:24 у житловому багатоповерховому будинку на вулиці Салтівське Шосе в Харкові. У одній з квартир загорілися домашні речі на площі 30 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям пожежників 85-річну жінку врятували. Ще 3 людини були евакуйовані.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що під час ліквідації наслідків удару ворога по Харкову, через який загинули та постраждали люди, надзвичайники ДСНС врятували чоловіка.

 

Тэги:  пожежа, дснс, харків
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