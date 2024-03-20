У Харкові горить склад балончиків з фарбою: подробиці від рятувальників (фото)

У місті Харків 20 березня об 11:04 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховій складській будівлі на вулиці Греківській.

На місце прибуло 8 пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС на автоцистернах. Пожежа була великою, горіли аерозольні балончики з фарбою всередині ангару, існувала загроза перекидання вогню на інші будівлі поруч.

Наразі триває ліквідація пожежі з метою локалізації її розповсюдження на площі близько 400 квадратних метрів.

На місці події працює 40 рятувальників та 8 одиниць техніки.

Попередньо немає інформації про постраждалих, однак один чоловік врятований. Чоловік 1967 року народження отримав опіки 2 ступеня обличчя, голови та обох кінцівок та госпіталізований до міської лікарні №4.



Причина виникнення пожежі з'ясовується.