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20.03.2024  12:13   

У Харкові горить склад балончиків з фарбою: подробиці від рятувальників (фото)

Станом на дванадцяту годину ранку пожежа локалізована на площі близько 400 квадратних метрів.


Фото: ДСНС

У місті Харків 20 березня об 11:04 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховій складській будівлі на вулиці Греківській.

На місце прибуло 8 пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС на автоцистернах. Пожежа була великою, горіли аерозольні балончики з фарбою всередині ангару, існувала загроза перекидання вогню на інші будівлі поруч.

Наразі триває ліквідація пожежі з метою локалізації її розповсюдження на площі близько 400 квадратних метрів.

На місці події працює 40 рятувальників та 8 одиниць техніки.

Попередньо немає інформації про постраждалих, однак один чоловік врятований.  Чоловік 1967 року народження отримав опіки 2 ступеня обличчя, голови та обох кінцівок та госпіталізований до міської лікарні №4.

Причина виникнення пожежі з'ясовується.

пожежа греківська

пожежа греківська

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у районі залізничної станції "Левада" горять складські приміщення.

Тэги:  пожежа, дснс, харків
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